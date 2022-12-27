Kars'ta köydeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

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KARS (AA) - Kars'ta köy okullarında "Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı" eğitimi verilen öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırılıyor.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, köy okullarındaki öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DKMP ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, köy köy dolaşarak öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim veriyor.

Ekipler, eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve sokak hayvanlarına dağıtmaları için paketlenmiş mamalar da veriyor.

Öğrenciler de eğitimin ardından hayvanların korunmasına dikkat çekmek için resim çiziyor. Çizilen resimler daha sonra ekiplere hediye ediliyor.

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