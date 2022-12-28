Kars'ta römork çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler aranıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ta bir iş yerinin önünden traktör römorku çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı'nda iş makineleri satan bir iş yerine gece saatlerinde traktörle gelen 2 şüpheli önce bölgede keşif yaptı.

Şüpheliler, daha sonra iş yeri önündeki traktör römorkunu traktörlerine bağlayarak götürdü.

Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.