Kars'ta römork çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler aranıyor

KARS (AA) - Kars'ta bir iş yerinin önünden traktör römorku çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı'nda iş makineleri satan bir iş yerine gece saatlerinde traktörle gelen 2 şüpheli önce bölgede keşif yaptı.
Şüpheliler, daha sonra iş yeri önündeki traktör römorkunu traktörlerine bağlayarak götürdü.
Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.