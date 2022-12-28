Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu

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KARS (AA) - Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.

Sarkıtların oluştuğu şelale, AA ekibince dronla görüntülendi.

Ziyaretçilerden Mikail Ayaz, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Şelalenin donması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Kışın çok güzel manzarası oluyor." dedi.

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