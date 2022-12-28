Kars'ta 14 düzensiz göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ta 14 düzensiz göçmeni otomobille taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.

Kentte 22 Aralık'ta Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni otomobille taşırken gözaltına alınan ve insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Digor Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

- Olay

Jandarma ekiplerince, kentte yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan incelemede 3'ü bagajda olmak üzere 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alınmıştı.

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

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