Kars'ta hırsızlıktan aranan firari hükümlü yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kentte evler ile kamu binalarından kablo ve kombi hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç, hırsızlık olayında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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