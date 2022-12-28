Kars'ta "15 Temmuz'u Unutturmayacağız" konulu konferans düzenlendi

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KARS (AA) - Kars'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "15 Temmuz'u Unutturmayacağız" konulu konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansta, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Ural, programda yaptığı konuşmada, tarihçiler olarak geçmişteki olayları ve olguları paylaşarak geleceğin inşasına ışık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de yaşanan darbe olaylarına değinen Ural, "1960, 1980 ve 2016'da yaşanan darbe girişimlerinin nitelikleri üzerinde durmaya çalışacağım. 15 Temmuz 2016'da başlayan ve 24 saate bastırılan darbe girişimi Türk tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Gerek darbeye teşebbüs edenler, gerekse halkın verdiği tepki, onu diğerlerinden ayırıyor. 1960 darbesine bir askeri grup öncülük ederken, 1980'de Genelkurmay Başkanlığı emir, komuta zincirini koruyarak gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz darbesi orduya yerleşmiş olan siyasal yapı tarafından yapılmaya çalışılmıştır." dedi.

Ural, halkın 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyduğuna işaret ederek, "Türk milleti, milli iradeyi tanımayan, egemenlik yetkisini gasbetmek isteyen bu yapıya izin vermemiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik sayesinde halk sokağa çıkarak darbecileri etkisiz hale getirmiştir. Halk aynen 1919'da olduğu gibi milli bir duruş sergileyerek devletin varlığını ve birliğini korurken darbeler dönemine de nihayet vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay da 15 Temmuz temalı, resim, gazete ve seminer çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Konferansa, Vali Vekili Muhammet Furkan Tuna, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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