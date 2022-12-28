Kars'ta kar etkili oluyor

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KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kara yollarında görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar karla bütünleşen tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.







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