Kars, Ağrı ile Ardahan'da dere ve göletler buz tuttu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars, Ağrı ile Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bazı dere, gölet ve nehirler dondu.

Kars'ta dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Dere ve göletlerin buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Sarıkamış ilçesine de sarıçam ormanları kırağı ile kaplandı, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

- Ağrı, Ardahan

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin donmaya başladığı kentte, araçların camları buz tuttu.

Ardahan'da ise vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için üzerini battaniye, halı ve branda ile örttü.

Kentteki akarsularda da buzlanmalar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.