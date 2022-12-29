Kars'ta akademisyenler ve öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Kars Kafkas Üniversitesinde görevli akademisyenler ile öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi'ndeki akademisyen ve yüksek lisans öğrencileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Oylamaya katılan fakülte dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, akademisyenler ve öğrenciler, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı karesine oy verdi.

Taşdan, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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