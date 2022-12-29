Kars Barajı Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

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KARS (AA) - Kars Barajı Gölü'nün yüzeyi, kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı Gölü'nün bir bölümü buz tuttu.

Baraj gölünün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.







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