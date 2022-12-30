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Kars'ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmeler denetlendi

AA

Kars'ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmeler denetlendi

KARS (AA) - Kars'ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şehir genelinde İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde yapılan uygulamaya, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, alkol satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Ayrıca vatandaşlar ve sürücüleri de kimlik kontrolünden geçiren ekipler, metruk binaları da tek tek kontrol etti. 2 bin 159 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 70 ekip ve 170 personel görev aldı.

İş yerinde denetim yapılan Ersin Özmen, denetimleri yerinde bulduklarını belirterek, "Malum alkol fiyatları arttı ve maalesef kaçak alkoller aldı başını gitti. Ruhsatı olmayan mekanlarda anlamsız bir şekilde alkol satışları var. Bunun içerisinde bandrollü olanı veya olmayanı var ve yurt dışından getirilip verilenler var. Bunun için biz bu tür uygulamaların emniyet birimlerimizce sürekli yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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