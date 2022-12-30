Kağızman Kaymakamı Daştan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Daştan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Daştan, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğraflarına oy verdi.

Daştan, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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