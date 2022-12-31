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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Volkanik cam "obsidyen" kadınların elinde hayat buluyor

AA

Volkanik cam "obsidyen" kadınların elinde hayat buluyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan volkanik cam "obsidyen" kadınların hünerli ellerinde şekilleniyor.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan ve siyah, yeşil, koyu kahve renklere sahip obsidyen, ilçenin özellikle Mescitli bölgesinde yoğun şekilde bulunuyor.

Sarıkamış Kaymakamlığınca yeniden kurulan atölyede, kadınlar hünerli ellerinde obsidyeni gümüşe birleştirerek yüzük, küpe, bileklik, tespih, kolye gibi hediyelik ürünler yapıyor.

Obsidyen, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak için veya fizik tedavinin bir parçası olarak ta kullanılıyor.

Atölyede ayrıca 6-8 Ocak 2023 tarihlerinde Sarıkamış Şehitleri Anma etkinlikleri için ilçeye gelecek insanlara yönelik hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Obsidyen taşı işleme ustası İbrahim Nar, AA muhabirine, yaklaşık 24 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Sarıkamış'ta çıkarılan obsidyenin yüksek derecede kristal olması nedeniyle çok kaliteli olduğunu belirten Nar, "Atölyemizi yeniden kurduk,13 personel ile imalata başladık. Şu anda önümüzde şehitleri anma töreni için gelen konuklara magnetler, kolyeler, tespihler, broşlar yapıyoruz, bunları sunacağız. Diğer taş gruplarını bu geniş kapsamlı atölyemizde işlemeye başladık. Biz artık Sarıkamış obsidyenini Türkiye'ye yaydık bizim tek amacımız var. Obsidyeni yurt dışına da tanıtıp ihraç edebilme kapasitesine sahip olabilmek." dedi.

Kadınlardan Bedriye Sarı, atölyede sıpa taşı, bileklik, kolye gibi ürünler yaptıklarını anlatarak, "Her taşın doğal özelliği ve kendine ait bir deseni var. Tabi bunlar kesildikten sonra şekillendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Sonuçta burası şehitler memleketi onu düşünerekten elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Atölyenin genç kadınlarından Yaren Alkan ise hummalı çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Kadınlar el işçiliği olarak bence erkeklerden daha iyi o yüzden taşa daha iyi şekil veriyoruz. Tam kadınlara göre bir iş bu. Şehitleri anma töreni içinde çalışmalarımız yoğunlaştı." ifadesini kullandı.



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