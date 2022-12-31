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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta güvenlik güçleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

AA

Kars'ta güvenlik güçleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

KARS (AA) - Kars'ta polis ve jandarma ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 2022'in son saatlerinde dondurucu soğukta görevi başındaki polis, jandarma ve Acil Sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Tuna, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'le şehrin giriş noktalarında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu kentte görev yapan ekiplere teşekkür eden Tuna güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Tuna, yeni yılda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek "Vatandaşlarımızın huzurlu ve emniyetli bir şekilde yeni yıla girmesi için 356 jandarma personelimiz, 72 araç, 60 unsur ve 3 dron ile görev yapmaktadır. Kars genelinde 389 emniyet personelimiz, 32 ekip halinde vatandaşımızın huzur ve emniyeti için faaliyette bulunmaktadır." dedi.

Yılbaşı gecesi dolayısıyla sahte alkol denetimlerinin de yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Tuna, huzurlu bir şekilde yeni yıla girilmesi temennisinde bulundu.

Ekipler, sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulunarak yeni yıllarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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