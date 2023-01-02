Kars'ta kar yağmadığı için çobanlar sürüleri meralarda otlatmaya devam ediyor

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağmaması nedeniyle çobanlar sürüleri meralarda otlatmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü ilçede, geçtiğimiz haftalarda aralıklarla yağan kar tutmadı.

Bu durumu fırsat bilip sürüleri dağlarda ve meralarda otlatmaya devam eden çobanlar, bu sayede yem maliyetinden de tasarruf ediyor.

Çobanlardan Orhan Aydın, AA muhabirine, bu sene kar yağmamasının kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Kar yağmadığı için hayvanlarını arazide otlatarak yemden tasarruf ettiklerini ifade eden Aydın, "Karın yağmaması bir yandan iyi, bir yandan kötü. Kış turizmini olumsuz etkiliyor. Bizim için iyi çünkü hayvanlarımız dışarda otluyor. Karın yağmaması kış turizmini, otelleri etkiliyor. Yirmi yıldır çobanlık yapıyorum, ilk defa böyle bir olay başımıza geldi. Hayvanlarımız merada otluyor, hava güzel." dedi.

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