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Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü

AA

Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü

KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN/ÖMER TARSUSLU - Kars'ın Susuz ilçesinde gönüllüler, belediyenin desteğiyle atıl durumdaki ahırı modernize edip sahipsiz hayvanlar için barınak yaptı.

Mutlu Patiler Derneği gönüllüleri, Susuz Belediyesinin de katkılarıyla ilçedeki kullanılmayan bir ahırı onarımdan geçirdi.

Modern bir barınağa dönüştürülen alanda toplanan ve özenle bakılan köpeklerin veteriner kontrolünde gerekli tedavileri de yapılıyor.

Yüzlerce köpeğin kış günlerinde soğukta ve aç kalmasını önleyen gönüllüler, örnek olacak bu çalışmayı Doğu Anadolu Bölgesi'ne yaymayı amaçlıyor.

- " Burada 'örnek bir proje yapalım' dedik"

Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk, AA muhabirine, sokak hayvanları için proje hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de son zamanlarda artan köpek popülasyonundan sonra tek çözümün kısırlaştırma olduğunu ve bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve birkaç gönüllümüz kendi imkanlarıyla eski bir ahırı, buradaki hayvanlara destek olmak amacıyla bir yola sokmuşlar. Ben de kısırlaştırma çalışmaları için Kars'a geldim ve yolumuz Oğuz başkanımızla kesişti. Burada örnek bir proje yapalım dedik ve buranın kısırlaştırma istasyonu olması gerektiğine karar verdik."

Yeni doğan köpekler için kreş bölümü de yaptıklarını dile getiren Öztürk, "Buradaki asıl amacımız kısırlaştırma. Bu bir ilkti ama son olmayacak. Bu pilot projeyi başardıktan sonra ben doğuda başka noktalarda aynı projeyi devam ettirmek istiyorum. Bu konuda doğunun sesi olmak istiyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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