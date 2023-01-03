Kağızman Kaymakamı Daştan'dan okul ziyaretleri

KARS (AA) - Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Daştan ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Demirden ile Mustafa Yalçın İlkokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulunu ziyaret etti.
Okulların fiziki yapısı ve durumu hakkında bilgi alan Daştan, daha sonra öğrencilerle sohbet edip kitap okuma etkinliğine katıldı.
Okulları ziyaret ederek öğrencilerin uyum ve motivasyonlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Daştan, "Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişmelerini hedefliyoruz. Amacımız, öğrencilerin nitelikli yetişmesi ve iyi yerlere gelmelerini sağlamak." dedi.