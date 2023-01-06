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Kars'ta "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" tiyatro oyunu izleyenleri duygulandırdı

AA

Kars'ta "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" tiyatro oyunu izleyenleri duygulandırdı

KARS (AA) - Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Vatan Sağ Olsun Sarıkamış" tiyatro oyunu sahnelendi.

Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katra'nın yaptığı oyun, Kars Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu.

Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı harekatta vatan mücadelesi verirken çetin kış koşullarında şehit düşen askerlerin hikayelerinin anlatıldığı tiyatroya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunda 35 kişilik ekip, zaman zaman seyirciyi duygulandırdı. Bazı izleyiciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyunu Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve bazı il protokolü üyeleri de izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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