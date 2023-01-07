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Sarıkamış Şehitleri anısına 63 dağcı Allahuekber Dağı'na tırmanıyor

AA

Sarıkamış Şehitleri anısına 63 dağcı Allahuekber Dağı'na tırmanıyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 63 dağcı, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanları anmak için 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı başlattı.

Dağcılar, ilçede gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine tırmanış için Kars'a geldi.

Etkinlikler çerçevesinde, Selim ilçesine bağlı Sarıgün Köyü İlkokulunda toplanan dağcılar, federasyonun organizesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma" tırmanışı için son hazırlıklarını burada yaptı.

Selim Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edilen dağcılar, sabah saatlerinde tırmanışa geçip öğlen saatlerinde ise 2 bin 700 rakımlı alana ulaştı.

Ekip lideri Şaham Eryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun her yıl düzenlediği etkinliklere katılmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tırmanışa 63 sporcu 2 görevliyle katıldıklarını anlatan Eryılmaz, "Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcularımızla şehitlerimizi anmak için tırmanışa başladık. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanışın ardından kamp alanına ulaşmayı planlıyoruz ve geceyi orada geçireceğiz. Ertesi gün de sabah erken saatlerinde tırmanışa geçerek Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesinde şehitlerimiz anacağız." diye konuştu.

TDF Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz da Sarıkamış Şehitlerini 108'inci yılında rahmet andıklarını belirterek, "Bu vesileyle Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 zirvesinde şehitlerimizi anacağız. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gelen bütün dağcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik kapsamında, Osmaniye TDF temsilciliğince köyde çocuklara getirilen kışlık bot ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.


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