GÜNCELLEME 3 - Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü

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KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 32 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, Sarıkamış şehitlerini anma törenleri kapsamında Sarıkamış belgeselinin yapılacağı salonda asma tavanın çökmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Öksüz, "Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Ayakta tedavileri yapılıyor. Toplam 32 kişinin hastanede tedavisi yapılıyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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