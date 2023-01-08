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GÜNCELLEME 2 - Sarıkamış'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi

AA

GÜNCELLEME 2 - Sarıkamış'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" mottosuyla anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, çevre illerin valileri, belediye başkanları ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla toplanma alanına gelen gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

- Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından tören alanına ulaştı.

Yürüyüşün son noktası olan bu alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edilecek.

- Muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar" tören sonrası gösteri yapacak

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.

Bakanlar Kasapoğlu ve Yanık'ın konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Etkinliğin sonunda muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar", tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

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