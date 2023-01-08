Sarıkamış'taki otelde tavanın çökmesi sonucu yaralananlar taburcu edildi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde salonun tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirdi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanının çökmesi sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların son durumu paylaşıldı.

Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Sarıkamış ilçemizde meydana gelen olayda yaralanan 32 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiş olup sağlık kuruluşlarımızda olay ile alakalı yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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