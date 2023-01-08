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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu:

KARS (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle, şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Her birimiz, üstlendiğimiz bu sorumlulukla, ülkemizin gücüne güç katmaya kararlıyız." dedi.

Bakan Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun dört bir yanından vatan evlatlarının bir araya geldiğini belirtti.

Sarıkamış'ın, aziz milletin yeniden varoluş hareketini başlattığı yer olduğunu dile getiren Yanık, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu yılda, sarsılmaz bir inanç ve yepyeni bir ümitle büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Köklerimiz sağlam, geleceğimiz Allah'ın izniyle parlak. Hep beraber ilerlediğimiz bu yolda tek bir kişiyi dahi arkada bırakmadan göz ardı etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yanık, alanda bulunan gençlere seslenerek, Asım'ın nesli olarak her zaman her yerde ön safta olmalarından ötürü kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

"Çanakkale Savaşı kazanılırken de Suriye'de terör yuvaları bir bir yıkılırken de 15 Temmuz'da yeni bir destan yazılırken de hep en ön saftaydınız" diyen Yanık, şöyle devam etti:

"Vatan toprağına leke sürdürmeyen, ay yıldızlı bayrağın gönderden inmesine, indirilmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olanlarsınız. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlarsınız. Sizlerin bu inancını, bu gücünü bilenler peşinize düşecek. Vaatlerde bulunacak. Umudunuzu satın almaya çalışacak. Ama biz size güveniyoruz."

Yanık, gençlerin neleri başarabileceğini, 20 yıl önce genç olanlardan bildiğini belirtti.

Türkiye'ye karşı kurulan her türlü oyunları yine gençlerin bozacağına inandığını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Siz, AK Parti ile filizlenen, kök salan umut ağacını yeşertmeye devam edeceksiniz. Bunu nereden mi biliyorum? Yirmi yıl önce sizin gibi genç olanlardan biliyorum. Bugün savunma sanayimizde gururumuz olan İHA'ların fikir babalarından, SİHA’ların mühendislerinden, insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın yazılımcılarından biliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin için sizinle yol yürümeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki sizler de sizleri hiçbir zaman göz ardı etmeyen, fikirlerinize, taleplerinize önem veren Cumhurbaşkanı'mızı yalnız bırakmayacak, çıktığı bu yolda onunla omuz omuza yürüyeceksiniz."

Yanık, Sarıkamış'ın, kurtuluş mücadelesinin miladi olduğunu vurguladı.

Şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:

"Biz bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle, şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Her birimiz, üstlendiğimiz bu sorumlulukla, ülkemizin gücüne güç katmaya kararlıyız. Biz Türkiye olarak bu coğrafyada hem milletimizin hem tüm mazlumların umudu olduk. Sadece kendi yağında kavrulan bir ülke olmayı aştık, şahit olduğumuz tüm haksızlıklara karşı dimdik duran bir millet olduk. Bugün yardım talep eden değil, dünya ülkelerine büyük yardımlar yapan bir millet olduk. Ne mutlu ki Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde dünyaya sesimizi duyurduk, sözümüzü etkili kıldık. Ülkemize aralıksız hizmet ettiğimiz son 20 yıllık dönemde gördük ki halkımız da nitelikli hizmetin hakkını veriyor ve bizleri asla yalnız bırakmıyor. Yıllardır beraber yürüdüğümüz halkımıza, bu özel günde, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hilal uğruna batan güneşleri, bu vatan uğruna toprağa düşmüş Mehmetleri, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum, ruhları şad olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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