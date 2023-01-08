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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış ADEM açılışında konuştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı kurulan Aile Destek Merkezlerini (ADEM), gelecek süreçte ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış ADEM açılışında konuştu:

KARS (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı kurulan Aile Destek Merkezlerini (ADEM), gelecek süreçte ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

İlçe merkezindeki Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda yapımı tamamlanan Sarıkamış ADEM açılışına, Yanık'ın yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yanık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özünde ailenin sosyalleşmesine katkı sunduğu için ADEM'lere büyük önem verdiklerini belirtti.

İmkanlar ölçüsünde son noktasına kadar ADEM'leri desteklemeye devam edeceklerini kaydedenYanık, "Aile Destek Merkezleri bizim için çok önemli. Çünkü aile çok önemli. Toplumun yapı taşı diyoruz, en küçük sosyal birim diyoruz, insanların içinde yetiştikleri ve sosyalleştikleri hayata hazırlandıkları yapı diyoruz. Aile onun için hükümetlerimiz açısından çok önem verdiğimiz bir yapı. Bu nedenle ADEM'ler bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Yanık, amaçlarının ADEM'leri birer üretim merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

- "Merkezlerimizi yaygınlaştıracağız"

ADEM'lerde kadın ve çocukların bir yandan müzik eğitimi görürken diğer yandan da küçük el işleri öğrendiklerini ve sosyalleştiklerini ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 330 ADEM vardı ve bu sayıyı 2023 sonuna kadar 656'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha çok ADEM'lere yaygınlık vermiştik. Çünkü çocuklarımızı o terörün baskısından ve o ortamdan da çekip çıkarmak içindi. Bu önümüzdeki süreçte inşallah bütün ülke genelinde ADEM'lerimizi yaygınlaştıracağız. Kadınların ve çocukların sosyal hayata erişiminde sıkıntı olan dezavantajlı diyebileceğimiz bölgelerin tamamında ADEM'lerimizi yaygınlaştıracağız. ADEM gibi bir başka projemizde Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM). Buralar da Roman vatandaşlarımız ve çocuklarımız için yapıldı. 47 olan SODAM sayısını ise yıl sonu itibariyle 116'ya çıkarmayı hedefliyoruz."

Yanık, ayrıca 2023 yılı içerisinde SODAM ve ADEM için yıllık bütçeden toplam 1,2 milyar lira kaynak ayrıldığını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Yanık ve beraberindekiler, merkezde kadınlar ve çocuklar için yapılan sosyal alanları gezdi.

Çocuklarla bir süre oyun oynayan Yanık, ilkyardım eğitimi verilen kadınlarla derse katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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