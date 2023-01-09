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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kabakları Karslı kadınların hünerli ellerinde dekoratif ürüne dönüşüyor

AA

Su kabakları Karslı kadınların hünerli ellerinde dekoratif ürüne dönüşüyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta kadınlar, su kabağından çeşitli hediyelik dekoratif eşya üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğinde kentte su kabağı işlemeciliği kursu açıldı.

Kursa katılan 12 kadın, su kabağından ürettikleri gece lambası, abajur, avize, vazo gibi çeşitli dekoratif ürünleri sergilerde satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, AA muhabirine, kentte dekoratif ahşap süsleme, çocuk gösteri giysileri dikimi, ev tekstili ürünleri hazırlama, gitar, halı dokuma ve tezhip gibi 82 kursla tüm vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Yöre halkının kariyer için kurslara katıldığını ifade eden Yenice, "Kursiyerler burada el becerilerini geliştiriyor, sanat öğreniyor ve aile ekonomilerine katkıda bulunuyor." dedi.

- "Satış ilgi görüyor, soranlar çok oluyor"

Kurs eğitmeni Evrim Aydemir ise su kabağından farklı dekoratif ürünler ürettiklerini belirtti.

Su kabağını nasıl işlediklerini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Su kabağı ham haliyle geliyor ve kurutuluyor. İçinin temizliği yapılıyor ve tohumları alınıyor. Daha sonra şekil vermeye başlıyoruz. Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyoruz, daha sonra da satışa sunuyoruz. Kadınlar elde ettikleri gelirle de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Su kabağının hazırlanması 2 gün sürüyor, temizliği yapılıp oyma işlemiyle devam ediyoruz. Daha sonra desen çizimi yapılıp süsleri takılıyor. Satış ilgi görüyor, soranlar çok oluyor ve görseli çok dikkat çekiyor."

Kursiyerlerden iki çocuk annesi Canan Ulucutsoy da boş durmamak ve bir uğraş içinde olmak için kursa geldiğini ifade etti.

Su kabağı çalışmalarının eğlenceli olduğundan bahseden Ulucutsoy, "Su kabağı işlemeciliği yanında yakma sanatını ve diğer el sanatlarını da öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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