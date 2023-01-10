Akyaka Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Köksal ile Erdağı, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Kaymakam Köksal, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" , çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oy kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdağı da çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar" haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı karesini tercih etti.

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