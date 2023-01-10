KKDGC Başkanı Harmankaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

KARS (AA) - Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, 10 Ocak Çalışan Gazetecilere Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harmankaya, mesajında, basın mensuplarının, kamuoyunu bilgilendirmek adına saat mefhumu gözetmeden fedakarca çalıştıklarını belirtti.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu ifade eden Harmankaya, şunları kaydetti:

"Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren meslektaşlarımın, mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber görmekteyiz."

Harmankaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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