Kars'ta servisin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi toprağa verildi

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu vefat eden 13 yaşındaki Gökhan Polat'ın naaşı defnedildi.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsünün, Karaurgan köyü mevkisinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Karaurgan köyündeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Polat'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenler katıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, dün öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu Gökhan Polat yaşamını yitirmiş, 14 öğrenci de yaralanmıştı.

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