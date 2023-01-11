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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar yağmadığı için turizmciler zor günler geçiriyor

AA

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar yağmadığı için turizmciler zor günler geçiriyor

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kar yağmadığı için turizmciler zor günler geçiriyor.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, özellikle adrenalin tutkunlarına özel snowboard için hazırlanmış pistler bulunuyor.

Otel ve apart evleri ile 2 bin 830 yatak kapasiteli kayak merkezi ve civarında, geçen kış sezonunda yurt içinden ve İran, Azerbaycan ile Rusya'dan çok sayıda turist ağırlandı.

Her yıl kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan sarıçam ormanlarıyla çevrili Cıbıltepe, bu sene yeterli kar yağışı olmadığı için sezonu açamadı.

- Pistler ve oteller boş kaldı

Yeni yıla karsız giren, pistlerin ve otellerin boş kaldığı kayak merkezindeki turizmciler de zor durumda kaldı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, şimdiye kadar genel olarak bu dönemlerde otellerde hep yüzde 100 doluluk oranı olduğunu söyledi.

Şu anda otellerin tam kapasite hazır olduğunu ancak doluluğun düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Avrupa'da da birçok kayak merkezine kar yağmadı ancak suni karlama ile bu işi çözdüler. Türkiye'de de birçok kayak merkezinde karlama sistemi olmasına rağmen maalesef kayak merkezimizde halen karlama sistemini çözemedik. Bununla ilgili yetkililerimizin gayretlerini de biliyoruz. Suni karlama olmadığı zaman otellerden tutun bu işin içinde olan herkes olumsuz etkilenmektedir. Şu anda üst taraftaki pistlerimizde kar var, dün gece de yağdı. Yaklaşık 10-15 santimetre kar yağmasıyla inşallah sezonu açacağız ve kayakseverleri davet edeceğiz."

- "Misafirlerimiz etrafı gezerek vakit geçiriyor"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de geçen sene bu vakitlerde yüzde 100 doluluklarda olduklarını anlattı.

Şu an otellerin yüzde 20 seviyede dolulukta olduğunu belirten Sönmez, "Şimdiye kadar misafirlerimizi hep doğal karda kaydırdık. Burada bir sıkıntımız suni karlama makinamızın olmamasıdır. Eğer karlama olsaydı daha erken sezonu açacaktık. Misafirlerimiz etrafı gezerek vakit geçiriyor. Önümüzdeki sömestr öncesi bolca kar yağışı bekliyoruz. Sömestre kadar olan rezervasyonlar şubat ve mart aylarına erteledi. Sömestrden itibaren beklediğimiz kar yağar, biz de misafirlerimizi doğal karda ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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