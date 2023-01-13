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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

AA

Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

KARS (AA) - Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kentte hafta boyunca aralıklarla etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı akarsu ve göletler de buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan baraj, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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