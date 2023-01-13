Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

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KARS (AA) - Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kentte hafta boyunca aralıklarla etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı akarsu ve göletler de buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan baraj, dronla görüntülendi.

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