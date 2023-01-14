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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü buzla kaplandı

AA

Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü buzla kaplandı

KARS (AA) - Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta 75 metre yükseklikten dökülen Susuz Şelalesi'nin büyük kısmı buzla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve "Uçan Su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Valilik koordinesinde, Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca yapılan çevre düzenlemesi sonucu ziyaretçisi artan şelale, son günlerde kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Kayalıkların arasından yaklaşık 75 metre yükseklikten dökülen şelalede metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Bölgeye gelen turistler, buzla kaplanan şelaleye karşı seyir terasından fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Dron ile görüntülenen şelale, ziyaretçilerine farklı görseller sunuyor.

Vatandaşlardan İsmail Ayaz, bölgede kar yağışının etkili olmadığını ancak soğuk hava nedeniyle sulak alanların, şelalelerin donduğunu söyledi.

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