Kars'ta çocuklar "Van Gogh" tarzıyla hayallerini tuale aktardı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Van Gogh Tarzı" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığının katkıları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 3 ay önce Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde başlayan resim kursunda, 7-11 yaş arasında 58 çocuk, pastel boya ve keçe kalemle resim eğitimi gördü.

Hayal güçlerini tuale aktaran öğrencilerin yaptığı resimler, açılışı yapılan sergiyle vatandaşların beğenesine sunuldu.

Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım AA muhabirine, merkez olarak çocuklara sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların emeklerinin sergide yer aldığını belirten Yıldırım, "Çocuklarımız 'Van Gogh' adlı sergiyle el becerilerini halkımıza sundular. Bizler onlarla gurur duyuyoruz, onlar geleceğimizin teminatıdır. Yaklaşık 3 kurs gördüler. Neden bizim memleketimizden de Van Gogh'lar çıkmasın? Biz gençlerimize ve çocuklarımıza güveniyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni Baran Altun, sergilerin öğrencilerin gelişimi açısından çok büyük katkı sağladığını anlatarak, "Bundan sonra hem okullarda hem de gençlik merkezinde kurslarımız devam edecek. Van Gogh, Hollandalı bir ressam. Yaptığı dışa vurumculuk tarzdaki resimleri küçük yaştaki öğrencilere hitap ettiği için gençlik merkezimizdeki öğrenciler ilkokul çağında olduğundan bu tarzı seçtik. Onlarda hayal güçlerini tuallere aktardılar." ifadelerini kullandı.

Katılıcılardan Suat Ögel, çocukların özgüveninin yükselmesi bakımından sergiyi önemli bulduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Eren Kemelek de "Van Gogh tarzı resmimi 4 günde 6 saat çalışmayla yaptık. Farklı olsun diye keçe kalemle yapmayı tercih ettim." dedi.

Kafkas ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek ve eşi Gülsüm Kemelek, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Ömer Saltık, mahalle muhtarları, esnaf ve veliler katıldı.

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