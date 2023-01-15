VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Kars'ın kız voleybol takımına destek

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KARS (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımına destek verdi.

Köydeki, Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Kars'taki şampiyonluğunun ardından Tunceli'de yapılan bölge müsabakalarında Erzurum ve Adıyaman'ın il birincilerini eleyerek bir ay sonra yapılacak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Başantrenör Guidetti de Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulunun şampiyon öğrencilerine destek verdi.

İtalyan teknik adam, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ülkedeki kız çocuklarına voleybolu sevdirmeyi amaçlayarak başlattığı "Yarının Sultanları Projesi"nin bu yılki ilk etabını Kars'tan başlatma sözü verdi.

Giovanni Guidetti, sosyal medya hesabından "O zaman bu sene Yarının Sultanları'na Kars'tan başlayalım mı?" paylaşımını yaptı.

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