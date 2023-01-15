Kars'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARS (AA) - Kars'ta, Akyaka Entegre Devlet Hastanesi çalışanları Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Özdemir Efe Kul, Hastane Müdürü İdris Konur, Hastane Ebesi Nurhayat Arslan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Kul, spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğraflarına oy kullandı.
Konur da çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar", haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" taraflarını tercih etti.
Arslan ise çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğraflarını oyladı.