Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde mangal yaktılar

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KARS (AA) - Ardahan-Kars illeri arasındaki, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler mangal keyfi yaptı.

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tuttuğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, şeffaf buzuyla birçok kişinin uğrak yeri haline geldi.

Yüzeyinin büyük bölümü donan 1959 rakımdaki göle gelen ziyaretçiler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara bindi.

Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu gölde bazı vatandaşlar da mangal yaktı.

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