Yeşilbaş ördekler buzla kaplı Kars Çayı'nda beslenirken görüntülendi

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KARS (AA) - Kars'ta son günlerde soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

Yeterince kar yağmadığı için kurak bir kışın yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayı'nın büyük bölümü buz tuttu.

Sulak alanların donması nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiği kentte, yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda beslenirken kameralara yansıdı.

Ördekler, çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki donmayan bölümünde yavrularıyla yiyecek aradı.

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