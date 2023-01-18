Kars'ta 4 uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu ilçede belirlenen 4 eve ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekiplerin evlerde narkotik detektör köpeği "Termal"in yardımıyla yaptığı aramada, 425 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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