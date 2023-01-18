Kars'ta otomobilin çarptığı genç öldü

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KARS (AA) - Kars'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 36 FN 718 otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Güzel'e (20) çarptı.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki çekiciye çarparak durabildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güzel, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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