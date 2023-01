"Kara Ocak Katliamı" kurbanları Kars'ta anıldı

KARS (AA) - Kars'ta, Sovyet ordusunun Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunca kentteki bir otelde düzenlenen programa katılan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Albay Mansum Ahmedov ile bazı il protokolü, ilk olarak "Kara Yanvar" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Şehitler için saygı duruşu ile Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla devam eden programda, 20 Ocak Katliamı'nı anlatan video gösterimi yapıldı, kurbanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, "Kara Yanvar" katliamının, milletin en acılı sayfalarından biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Acılı ve kederli bir günde bir araya geldiklerini dile getiren Öksüz, "Bundan 33 yıl önce, 20 Ocak 1990'da çocuk, genç, erkek, kadın, yaşlı gözetmeden Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı hunharca nitelendirebileceğimiz bir katliam gerçekleştirildi. Oysa, bağımsızlık aşığı Türk ve Müslüman olan kardeşlerimizin yaptığı sadece ve sadece kutsal vatanları Karabağ'ın zorla ellerinden alınmasını sivil yolla protesto etmekti." diye konuştu.

Bu cinayetin insanlığa karşı işlendiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Hukuk ve insanlık dışı bu katliam, ne yazık ki kendine 'uygar' diyen dünyanın da gözleri önünde gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan halkı yüzyıllar boyu kalbinde yaşattığı özgürlük ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini, bu kutsal hedef uğrunda canından bile vazgeçmeye hazır olduğunu, maruz kaldığı bu katliamla bütün dünyaya bir kez daha duyurdu. Tek millet, iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman, her alanda gösterdiği mücadele, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği takdire şayandır. Bilinmelidir ki Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olmuştur ve öyle de kalacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve her konudaki stratejik ortaklığın ilelebet süreceğine inancımız tamdır. Dost ve kardeş Azerbaycan ile ortak acımız olan Kara Yanvar ve maruz kaldığımız diğer katliamları asla unutmayacağız."

Nuru Guliyev ise Azerbaycan tarihinde "Kara Yanvar" olarak acıyla anılan 20 Ocak tarihinin Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin yeniden başlangıcı, Sovyetler Birliğinin ise çöküşünün başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Azerbaycan Türklerinin yaşadığı katliamın, dünya durdukça anılacağını ve yeni nesiller için canlı tutulacağını dile getiren Guliyev, şunları aktardı:



"Nice kanlar döküldü, nice gençlerimiz, insanlarımız, askerlerimiz şehit oldu. Ama en önemlisi, dökülen kanlar ve verilen şehitlerin kanı yerde kalmadı. Biz artık 1991'den bu yana 32 yıldır bağımsız bir devletin mensubuyuz ve devletimizle gurur duyuyoruz. 2 yıldan fazla bir süredir dış güçlerin desteği ile işgal altında kalan Karabağ'ımızı azad ettik."

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaları ardından İl Müftüsü Hamza Bayram, kurbanlar için okunan hatmi şerifin duasını etti.

