Kars'ta akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Kentin Güdeli köyünde, dün akrabalar arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada A.M'nin hayatını kaybetmesi, B.M. ile Ö.K'nin de yaralanması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda olaya karıştığı belirlenen 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu ile ekiplerin köydeki güvenlik önlemleri sürüyor.