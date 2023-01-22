Cıbıltepe'de sezon açılmasa da tatilciler kayak keyfi yaşadı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasını beklemeyen tatilciler ve kayak tutkunları pistlerde kayak keyfi yaşadı.

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'ye bu sene az kar yağdığı için sezon henüz açılamadı. Merkezin ikinci etap kayak pistlerinde kar kalınlığı 25 santimetre seviyesinde kaldı.

Oteller bölgesine gelen kayak tutkunları ikinci etap pistler bölgesine çıkıp kayak ve snowboard yaptı.

Ziyaretçilerden Seda Kök, AA muhabirine, arkadaşlarıyla Sarıkamış'a ilk kez geldiğini ve çok güzel bir kayak merkezi gördüklerini söyledi.

Henüz sezonun açılmadığını, pistlerde az kar olmasına rağmen kayak keyfi yaşadıklarını belirten Kök, "Biz üç günlüğüne İstanbul'dan geldik. Sarıkamış'ın kristal karını görmek için ama ne yazık ki bu sene kar biraz azmış. Zirveye çıktık. Biraz kayıyoruz, biraz ormanda geziyoruz, her şey için teşekkürler." dedi.

Kayak eğitmeni Uğur Vanlı da uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 pist ve 5 telesiyejin yer aldığı kayak merkezinde yeterli kar olduğunda sezonun açılacağını belirtti.

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