Kars'ta soğuklar nedeniyle aç kalan güvercinleri esnaf besliyor

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KARS (AA) - Kars'ta soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaflar yemleme çalışması yaptı.

Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği kentte göller, dereler buzla kaplanırken yaban hayvanları da bu durumdan etkileniyor.



Dondurucu soğukların etkisiyle sokak hayvanları ve kuşlar, yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bazı duyarlı esnaflar da güvercinler için kentteki park, bahçe, cadde ve sokaklara yem bırakıyor.

Kazım Karabekir Caddesi esnaflarından Kemal Kösem ise iş yerini açtıktan sonra ilk işinin güvercinleri yemlemek olduğunu belirtti.

Dondurucu soğukların hayvanları da etkilediğini dile getiren Kösem, "Kuşları beslemek lazım, kışın yiyecek bulamıyorlar, yazın bu kadar gelmiyorlar. Hayvanlara yem vermek güzel bir şey. Herkesin bu duyarlılığı gösterip yiyecek bırakması lazım." dedi.

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