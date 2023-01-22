Kars'ta İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi

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KARS (AA) - Kars'ta İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Kentteki Evliya Camisi önünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Toplanan grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Kars Şubesi Başkanı Uğur Şen, olayın, Kur'an-ı Kerim'e yapılan bir nefret suçu olduğunu söyledi.

Eskiden beri terörle kol kola gezen, Türkiye düşmanlığını siyaset zanneden İsveç'i bu tehlikeli tutumdan bir an önce vazgeçmeye çağırdıklarını dile getiren Şen, şunları kaydetti:



"Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlere hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eylem, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ifadesiyle asla geçiştirilemeyecek bir durumdur. Bu eylem aynı zamanda İslamofobinin, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'yı ne denli işgal ettiğinin de bir göstergesidir. Biz Müslümanlar olarak kutsal değerleri canımızdan aziz bilir, kutsal değerlerimize karşı yapılan en ufak bir saygısızlığı bile asla kabul edemeyiz."

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