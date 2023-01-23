Donan Çıldır Gölü sürat patencilere antrenman pisti oldu

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KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta sürat pateni (short track) sporcuları, soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde yaptıkları antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan, Kars-Ardahan sınırları içerisindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası 20 santimetreye ulaştı.

Önceki yıllarda atlı kızak ve Eskimo usulü balık avcılığıyla gündeme gelen, araç ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen otomotiv şirketlerinin tercih ettiği alanlar arasında yer alan göl, şimdi de buz üstünde paten yapan sporcular için antrenman sahası oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan kurslarla Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda haftanın 6 günü eğitim gören sporcular, yüzeyi buzla kaplanan gölde kondisyon çalışması yapıyor.

Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesinde doğal buz pisti alanında bir araya gelen sporcular, burada hem antrenman yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti olma özelliği taşıyan gölde sporculara Kars Olimpik Buz Sporları Salonu tesis amiri Sefer Gören ve short track antrenörü Gülçin Evgi eşlik ediyor.

Tesis amiri Sefer Gören, AA muhabirine, sporcuların Çıldır Gölü üzerinde farklı bir deneyim kazandıklarını söyledi.

Salonlarının açılmasıyla sporcu yetiştirmeye başladıklarını belirten Gören, "Kars'ta 280 öğrencimizle sürat pateni yapıyoruz, 6 ay içiresinde sporcular iyi bir duruma geldiler. Çocuklarımıza bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız çok gayretliler. Yetenekli sporcularımız buzun üzerinde kendilerini rahat hissediyor. Şubat ayında Türkiye Şampiyonamız var, çocuklarımızı şimdi ona hazırlıyoruz." dedi.

Doğal buzda çocukların keyifle paten yaptıklarını vurgulayan Gören, "Bizim yaptığımız buz da birbirine yakın ama doğal buz daha sert, çocuklar buranın keyfini yaşıyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor, amacımız buradaki sporcularımızın Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmelerini sağlamak." diye konuştu.

Antrenör Gülçin Evgi de Çıldır Gölü'ndeki doğal buzun, tesistekine göre daha kalın ve sert olduğunu, çocukların bacaklarını daha fazla yorabildiğini ancak sporcuların iyi durumda olduğunu anlattı.

Önlerinde Türkiye Şampiyonası'nın bulunduğunu dile getiren Evgi, "Oradan madalya ile döneceğimizi umuyorum. Çıldır Gölü çok iyi, ara ara gelerek burada antrenman yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Salona göre burası daha keyifli"

Sporculardan Kerem Bayrak Tutar da buz hokeyiyle başladığı spora short track branşıyla devam ettiğini aktararak, "Çok memnunum, eğlenceli bir spor. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda madalya alırım. Çıldır Gölü'nde kaymak çok güzel bir duygu, hayatımda ilk defa yaşadım. Kocaman bir alan var kayabileceğimiz, sınır yok, gayet güzel. Salona göre burası daha keyifli ve akışkan bir buz tabakası var." ifadelerini kullandı.

Gölde keyifli anlar yaşadığını ifade eden Habip İşbaralı da "Burada ruhumuz açılıyor, sürekli kayması geliyor insanın, çok eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

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