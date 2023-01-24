Kars'ta ölümlü kazaya ilişkin yakalanan otomobil sürücüsü tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta otomobiliyle vinç sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde vinç sürücüsü Burak Güzel'e, çalışma yaptığı sırada, 36 FN 718 plakalı otomobiliyle çarpıp kaçan Deniz M, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentte 18 Ocak'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Güzel, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.