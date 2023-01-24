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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sayıları her geçen gün artan Kars'ın badmintoncu kızları başarıya raket sallıyor

AA

Sayıları her geçen gün artan Kars'ın badmintoncu kızları başarıya raket sallıyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Badminton Federasyonunca düzenlenen Badminton Gençler Grup Birinciliği müsabakalarını lider tamamlayan Karslı kızlar, katılma hakkı elde ettikleri Türkiye Şampiyonası'nda kupa kaldırmayı hedefliyor.

Erzurum'da 15 Ocak'ta düzenlenen organizasyonda Erzurum, Ağrı, Bayburt, Muş ve Artvin'den takımları yenerek gruptan namağlup çıkan Hasan Harakani Anadolu Lisesi Genç Kızlar takımı, Türkiye finallerinde son 18 takım arasında kaldı.

Kars'taki Halitpaşa Spor Salonu'nda antrenör Pınar Yağmur Toprak nezaretinde çalışmalarını sürdüren başarılı kızlar, sıkı antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Başarılarıyla arkadaşlarına örnek olan ve sayıları her geçen gün artan sporcu kızlar, şubat ayında Erzincan'da düzenlenecek şampiyonada kupa kaldırmak istiyor.


- "Kentte 1100 lisanslı sporcumuz var"


Badminton İl Temsilcisi ve antrenörü Pınar Yağmur Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç kızların müsabakalara çok iyi hazırlandığını ve gruptan namağlup çıkarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Erzincan'da düzenlenecek finallere sıkı hazırlandıklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Sporcularımız ilk 18 takım arasına girerek Kars'ta da bir ilki başardılar. Sporcularımız küçük yaşlarda beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi ve yetenek taraması yapmamızla bu spora kazandırıldı. Ailelerinden izin alarak antrenörler eşliğinde eğitim verdik. 10 yıl önce badminton Kars'ta pek bilinmiyordu ama şu an da badmintonda kentte 1100 lisanslı sporcumuz var. Böylelikle badminton Kars ilinde daha çabuk gelişiyor ve yaygınlaşıyor."

Toprak, Badminton sporunun yaygınlaşmasıyla başarıların da gelmeye başladığını aktararak, "Kars'ta şu andaki genç kızlarımız gibi diğer kategorilerdeki sporcularla Türkiye'de şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Şubat ayında Erzincan'da yapılacak Türkiye finaller için sporcularımıza sıkı antrenman yaptırıyoruz, haftada 6 gün çalışma yapıyoruz. Hedefimiz finallerde Türkiye şampiyonu olarak Kars'a dönmek." şeklinde görüş belirtti.


- Sporcu Neslin Sebü: "Köydeki kızlara örnek oldum"


Sporculardan Neslin Sebü ise tesadüfen tanıştığı badminton sporunda Türkiye finaline gitmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Köyde haftada iki gün badminton oynayarak kendini geliştirdiğini dile getiren Sebü, şunları kaydetti:

"Hırs benim en büyük başarım. Baktım başkaları yapabiliyor, hırslandım yaptım en iyi yerlere gelmek istiyorum. İmkansız diye bir şey yoktur, hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Köydeki kızlara örnek oldum. Tek amacımız okumak olabilir ama buna ek olarak spor yapmak hayal dünyasını geliştiriyor. İyi derece elde ettiğimiz için gelip bu sporu öğrenmek istiyorlar."

Nisanur Ubiç de milli sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istediğini ifade etti.

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