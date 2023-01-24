Kars Müftüsü Bayram ile müftülük personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars İl Müftüsü Hamza Bayram ile müftülük personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayram, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyerek, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor" başlıklı karelerini tercih eden Bayram, çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafını tercih etti.

Bayram, AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda hayata dair çok güzel kareler bulunduğunu ifade ederek, AA çalışanlarını tebrik etti.

İl Müftülüğü Şube Müdürü İshak İşçi ve bazı personeller de haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafını oyladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.