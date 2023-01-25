Kar yağmayınca besiciler "yem masraflarından tasarruf" için hayvanlarını meraya çıkardı

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KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Hayvancılığın yaygın yapıldığı ve kışın en fazla kar alan illerden Kars'taki besiciler, kar yağmayınca yem masraflarından tasarruf etmek için hayvanlarını merada otlatıyor.

Son yılların en kurak kışını geçiren ilde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Hayvancılığın en büyük girdi maliyetlerinden olan yem masraflarından tasarruf etmek isteyen besiciler de koyunlarını, geçen yıl bu dönemde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu meralara çıkardı.

Merkeze bağlı Boğazköyü'ndeki meralarda hayvanlarını soğuk havada otlatan besiciler, zorlu mesailerinde ateş yakarak ısındı.

Besici Doğukan Cihantimur, AA muhabirine, kış günü hayvanları merada otlattıklarını söyledi.

- "Yazın yığdığımız otlar az kullanılmış şekilde duruyor"

Daha önce görmedikleri bir mevsim geçirdiklerini ifade eden Cihantimur, şöyle konuştu:

"Karın yağmaması küçükbaş hayvanlara yaradı ancak kuraklık devam ederse önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşayacağız. Geçen yıl bu zamanlarda günlük ortalama 50-60 adet saman balyası veriyorduk, o da bizim için büyük bir gider kaynağıydı. Şimdi sabahları az bir saman veriyoruz ve meraya sürüyoruz. Hayvanlarımız karnını merada doyurarak geliyor. Günlük 7-8 bin lira masrafımız oluyordu. Yazın yığdığımız otlar az kullanılmış şekilde duruyor."

Iğdırlı çoban Mustafa İde de önceki yıllarda bölgede 2 metreye yakın kar olduğunu anlattı.

Kar olmayınca hayvanları meraya çıkardıklarını belirten İde, "Bazı göletlerde, barajlarda sular çekildi. Kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl kar yağmazsa ekinler için çok zor bir dönem olur. Kış ortasında biz koyun otlatıyoruz, ocak ayının sonlarına geldik ve halen hayvanlarımız dışarda. Geçen yıl kasım ayında hayvanları içeri almıştık ve ilkbahara kadar dışarı çıkartmamıştık." diye konuştu.

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