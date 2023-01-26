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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi

AA

Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi

KARS (AA) - Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne aileleriyle gelen çocuklar, atlı kızaklara binerek yarıyıl tatilinin keyfini çıkartıyor.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Yüzeyi donan gölde yerli ve yabancı turistler ile çocuklar, sıcak havanın tadını çıkartıyor.

Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 27 santimetreye ulaştığı gölün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor. Bazı çocuklar buz üzerinde, bazıları ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

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