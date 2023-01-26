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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı

AA

Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı

KARS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kınık,14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Yurday Tek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Kazım Karabekir'in biyografisi anlatıldı, "Kazım Karabekir Paşa'nın Eğitim Faaliyetleri" sunumu gerçekleştirildi.

Anma programı, Evliya Camisi'nde mevlit okunmasıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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